67 Penampil Siap Hebohkan DWP 2025 di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Djakarta Warehouse Project 2025 (#DWP25) akan kembali digelar di GWK Cultural Park, Bali pada 12, 13, dan 14 Desember 2025.

DWP25 menjadi edisi ke-16 dari festival electronic dance music yang diselenggarakan oleh Ismaya Live.

Memulai perjalanan pada 2008 sebagai sebuah acara klub yang diadakan di klub Blowfish, DWP selalu konsisten memberikan pengalaman yang beragam bukan hanya bagi penggemar musik tetapi juga berbagai kalangan.

Selama 15 kali penyelenggaraannya, beberapa musisi besar dunia telah menghiasi panggung-panggung Djakarta Warehouse Project, termasuk Calvin Harris, Carl Cox, Skrillex, Tiesto, Diplo, Major Lazer, Martin Garrix, David Guetta, DJ Snake, dan masih banyak lagi yang telah sukses memeriahkan Djakarta Warehouse Project.

Djakarta Warehouse Project terus hadir dengan pengalaman baru di setiap tahunnya. Setelah merilis tiga fase lineup yang telah mengguncang antusiasme pecinta musik elektronik, #DWP25 telah mengumumkan full lineup yang terdiri dari 67 artis, musisi internasional maupun musisi tanah air.

Sebanyak 6 headliner legendaris seperti Calvin Harris, Charlotte De Witte, Fisher, Hugel, Sammy Virji, Skrillex, dan Steve Angello siap mengguncang DWP25.

Musisi lainnya yang telah bergabung ke lineup #DWP25 yakni Cyril, Dipha Barus, Dubvision B2B Matisse & Sadko B2B Third Party, Nifra, Odd Mob, Paul Van Dyk, Sander Van Doorn, Space 92, Whisnu Santika, Yousuke Yukimatsu.

Selanjutnya, #DWP25 juga mengumumkan nama-nama DJ tanah air dan DJ resident di club dari berbagai negara di antaranya Jepang, Vietnam, Malaysia, Singapur, seperti Adnan Veron, B455, Blijbeast, Brett Alona, Devarra, DJ Roots, DJ Ten, DNA, East Blake X Robstee, Flip Farb, Fvder, Gil Glaze, Gish, HBRP, Jody Mhr, K3nji, KIMM, Liquid Silva X Mukarakat, dan lainnya.