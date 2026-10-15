69 Calon Anggota KND Tembus Tahap Tes Objektif Berbasis Komputer

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 69 dari 101 peserta seleksi calon anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) periode 2026-2031 dinyatakan lolos tahapan Tes Objektif Berbasis Komputer (TOBK) yang digelar pada Selasa (6/10).

Selanjutnya peserta yang lolos akan menjalani tahap uji publik pada 2 sampai 5 November di Jakarta, baik secara daring dan luring, hingga mengerucut pada 14 kandidat.

“Kami umumkan dari 69 peserta yang lolos itu akan kami sampaikan ke publik. Wahai publik, silakan ini ada 69 calon atau kandidat yang akan menjadi Komite Nasional Disabilitas,” ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Anggota KND Mohammad Nuh usai menggelar rapat pleno di Jakarta pada Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: 51 Calon Komisioner Komisi Nasional Disabilitas akan Jalani Profile Assessment

Dia menjelaskan nama-nama peserta yang dinyatakan lolos seleksi TOBK akan dipublikasikan di situs resmi Panitia Seleksi Calon Anggota KND Periode 2026-2031 untuk mendapatkan masukan dari publik pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2026.

Pada saat yang sama Panitia Seleksi juga akan meminta masukan dari Lembaga terkait (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, PPATK, dan Komdigi) tentang informasi Rekam Jejak Peserta yang lolos Seleksi TOBK.

Masyarakat maupun lembaga resmi negara juga dapat memberikan pandangan terhadap para kandidat.

Baca Juga: Respons Sultan DPD RI tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

“Publik berhak untuk memberikan pandangan, penilaian dan seterusnya, termasuk juga lembaga-lembaga resmi negara memberikan pandangan tentang kandidat,” katanya.

Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh calon yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.