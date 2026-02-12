Imlek 2026 di PIK Layak Masuk Agenda Wajib, Ini 7 Alasannya

jpnn.com - Jika Anda mencari perayaan Imlek yang tidak monoton, jawabannya ada di Pantai Indah Kapuk (PIK).

Pada Februari 2026 ini, PIK tidak sekadar dihias lampion dan ornamen merah. Kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) ini juga dikurasi menjadi festival kawasan terpadu, dari heritage hingga tepi laut, dari budaya klasik sampai penampilan disjoki (DJ) modern.

Berikut alasan kenapa sebaiknya Imlek PIK dimasukkan ke dalam agenda akhir pekan Anda;

1. Ada Galeri Budaya yang Serius, Bukan Sekadar Dekorasi

Perayaan dimulai dari pembukaan Galeri Budaya Tionghoa Indonesia di Pantjoran PIK pada 23 Januari 2026. Ruang ini menghadirkan narasi sejarah dan perjalanan komunitas Tionghoa di Indonesia, memberi kedalaman makna sebelum kamu menikmati sisi hiburannya.

2. Jadwal Atraksi Budaya yang Padat

Pantjoran menjadi episentrum pertunjukan. Ada Wushu Rajawali Sakti yang tampil pada 7 dan 14 Februari, sedangkan Barongsai LED hadir 14, 15, dan 21 Februari.

Puncaknya pada 17 Februari dengan aksi Liong LED Performance, Barongsai Tonggak, Warrior Princess Parade, dan Mandarin Live Music. Adapun malam 16 Februari ditandai petasan renteng, lalu berlanjut hingga Cap Go Meh (Capgome) pada 7 Maret 2026.