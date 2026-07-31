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7 Bahaya Makan Buah Kering Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

7 Bahaya Makan Buah Kering Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
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Ilustrasi kacang Mete. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BUAH kering biasanya digunakan sebagai tambahan beberapa hidangan manis, seperti kue.

Kacang-kacangan dan buah kering mungkin merupakan makanan super tertua dan tradisional yang direkomendasikan untuk kesehatan dan kebugaran yang optimal.

Dikemas dengan kebaikan protein, zat besi, magnesium, lemak sehat, vitamin B, dan serat, sumber nutrisi yang luar biasa ini wajib ada dalam diet Anda.

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Namun, banyak orang yang percaya bahwa buah kering tidak sehat dan tinggi gula.

Benar atau salah? Meskipun asumsi ini tidak sepenuhnya benar, jika dimakan dalam jumlah berlebihan, mungkin ada beberapa kerugian dari buah kering juga.

Kebanyakan ahli kesehatan dan ahli gizi menyarankan orang untuk mengonsumsi buah kering, kacang-kacangan, dan biji-bijian secara teratur.

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Tidak diragukan lagi bahwa buah kering adalah alternatif yang sempurna untuk camilan.

Buah kering sangat sehat sekaligus bergizi, tetapi itu tidak berarti Anda bisa mengonsumsi buah kering secara berlebihan.

Ada beberapa bahaya mengonsumsi buah kering secara berlebihan bagi kesehatan tubuh dan salah satunya mengakibatkan penurunan kadar gula.

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