7 Bahaya Mi Instan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - MI instan merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Mi instan sangat populer, berkat rasanya yang gurih dan persiapannya yang cepat.

Namun, meskipun sangat disukai, mi instan tidak sesuai dengan pola makan yang sehat.

Mi instan mengandung banyak natrium, pengawet, dan bahan kimia lainnya, sehingga menjadikannya salah satu pilihan makanan yang tidak sehat.

Faktanya, konsumsi mi instan secara teratur bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan sindrom metabolik.

Meskipun waktu persiapannya mungkin lebih singkat, penting untuk memperhatikan kekurangan nutrisinya dan membatasi asupannya demi kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan.

Mi instan merupakan salah satu makanan paling praktis yang bisa disiapkan dengan mudah dan cepat.

Namun, mi instan tidak dianggap sehat. Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.