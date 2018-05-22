7 Bahaya Minum Jus Bit Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI segala sesuatu secara berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan.
Termasuk minum jus bit. Anda mungkin mengonsumsi jus bit sebagai minuman pra-olahraga atau memadukannya dengan sarapan untuk mendukung kesehatan jantung.
Ya, ada banyak manfaat dari minuman ini, yang dibuat dengan mengekstrak cairan dari akar tanaman bit mentah atau matang.
Minuman ini mengandung betalain dan nitrat beserta vitamin C yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan.
Ada keuntungan, tetapi ada juga kerugian dari mengonsumsi minuman ini.
Sebelum menjadikannya bagian dari diet harian Anda, ketahui tentang potensi efek samping jus bit.
Jangan lupa bahwa moderasi adalah cara terbaik untuk menikmati manfaatnya.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa efek samping yang bisa terjadi pada tubuh jika Anda mengonsumsi jus bit berlebihan dan meningkatkan risiko serangan penyakit ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cegah Serangan Kanker Usus Besar dengan Mengonsumsi 9 Minuman Ini
- 7 Bahaya Minum Jus Bit yang Lebih Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- Kasus Radang Usus Meningkat di Indonesia Akibat Gaya Hidup
- 7 Efek Samping Makanan Beku, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
- 5 Herbal yang Umum Digunakan untuk Membantu Meluruhkan Batu Ginjal
- 5 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini