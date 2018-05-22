7 Bahaya Minum Jus Bit Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI segala sesuatu secara berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan.

Termasuk minum jus bit. Anda mungkin mengonsumsi jus bit sebagai minuman pra-olahraga atau memadukannya dengan sarapan untuk mendukung kesehatan jantung.

Ya, ada banyak manfaat dari minuman ini, yang dibuat dengan mengekstrak cairan dari akar tanaman bit mentah atau matang.

Minuman ini mengandung betalain dan nitrat beserta vitamin C yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Ada keuntungan, tetapi ada juga kerugian dari mengonsumsi minuman ini.

Sebelum menjadikannya bagian dari diet harian Anda, ketahui tentang potensi efek samping jus bit.

Jangan lupa bahwa moderasi adalah cara terbaik untuk menikmati manfaatnya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.