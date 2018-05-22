menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Bahaya Minum Jus Bit yang Lebih Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

7 Bahaya Minum Jus Bit yang Lebih Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

7 Bahaya Minum Jus Bit yang Lebih Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah bit. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jus bit karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Anda mungkin mengonsumsi jus bit sebagai minuman sebelum berolahraga atau memadukannya dengan sarapan untuk mendukung kesehatan jantung.

Ya, ada banyak manfaat dari meminum minuman yang dibuat dengan mengekstrak cairan dari akar tanaman bit mentah atau matang ini.

Baca Juga:

Minuman ini mengandung betalain dan nitrat beserta vitamin C yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Ada keuntungan, tetapi ada juga kerugian dari mengonsumsi minuman ini.

Sebelum menjadikannya bagian dari diet harian Anda, ketahui tentang potensi efek samping jus bit.

Baca Juga:

Jangan lupa bahwa moderasi adalah cara terbaik untuk menikmati manfaatnya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi jus bit secara berlebihan untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit kronis ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI