7 Bahaya Minum Kopi Hitam Berlebihan, Bikin Gula Darah Meningkat Drastis

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman populer yang paling banyak dikonsumsi.

Apakah Anda seseorang yang membutuhkan secangkir kopi hitam yang baru diseduh di pagi hari agar tetap beraktivitas?

Meskipun minum kopi hitam dianggap baik untuk jantung dan kesehatan Anda secara keseluruhan, ada beberapa efek samping yang mungkin dialami saat meminumnya saat perut kosong.

Jumlah kopi hitam yang aman untuk orang dewasa bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti sensitivitas terhadap kafein, kesehatan secara keseluruhan, dan gaya hidup.

Namun, para ahli kesehatan menyarankan untuk membatasi asupan kafein hingga 400 miligram per hari agar aman untuk orang dewasa, yang berarti sekitar 4 cangkir kopi yang diseduh dalam sehari.

Kapan waktu yang tepat untuk menikmati kopi hitam? Menurut penelitian, waktu teraman untuk mengonsumsi kopi hitam adalah bersama dengan sarapan Anda.

Jadi, lain kali ketika Anda berpikir untuk memulai hari dengan secangkir kopi hitam yang baru diseduh, pastikan untuk memadukannya dengan sarapan yang seimbang untuk mengurangi risiko ini dan mendukung kesejahteraan kamu secara keseluruhan.

Perubahan sederhana dalam rutinitas Anda ini bisa mencegah Anda dari banyak kerugian kesehatan.