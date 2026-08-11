7 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Tidak Baik untuk Tulang

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang dan bisa dikonsumsi kapan saja.

Salah satu yang populer adalah teh hijau. Dikenal karena manfaatnya, teh hijau sering dipuji sebagai minuman sehat.

Karena sifatnya yang ringan dan herbal, teh hijau umumnya dianggap sebagai pilihan cerdas untuk mengelola berat badan dan pengganti yang sehat untuk minuman berkafein seperti kopi dan teh.

Namun, minum teh hijau tanpa memahami tubuh Anda bisa menjadi bumerang, terutama jika tidak dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Mengonsumsi 2-3 cangkir sehari setelah makan atau saat perut kosong membantu Anda mencapai tujuan kebugaran, tetapi jika berlebihan bisa menyebabkan masalah.

Gejala-gejala ini bisa bervariasi, mulai dari masalah tidur hingga masalah perut, efek samping teh hijau lebih umum daripada yang Anda kira.

Rata-rata, secangkir teh hijau mengandung sekitar 50 hingga 90 mg kafein.

Hal ini bisa meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan fokus, dan meningkatkan kinerja fisik.