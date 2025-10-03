7 Buah untuk Pencernaan yang Baik

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI pencernaan yang baik akan membantu Anda merasa lebih sehat dan berenergi.

Kita semua pernah merasa lesu atau kembung setelah makan besar, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan sistem pencernaan kita.

Tahukah Anda bahwa buah-buahan yang tepat sebenarnya bisa membantu meningkatkan sistem pencernaan kamu?

Buah-buahan seperti apel, pisang, dan pepaya tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung beberapa nutrisi penting yang bisa memberikan keajaiban bagi usus Anda.

Apakah Anda mengalami kembung atau sembelit sesekali, atau hanya ingin menjaga pencernaan kamu tetap lancar, menambahkan buah-buahan yang tepat untuk pencernaan ke dalam rutinitas harian Anda bisa membuat perbedaan besar.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Apel

Apel adalah salah satu buah yang paling fantastis untuk pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi, khususnya serat larut yang disebut pektin.

Serat ini membantu mengatur pergerakan usus dengan melunakkan tinja dan mencegah sembelit.