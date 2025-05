7 Bulan di DPR, Verrell Bramasta Buktikan Kinerja Nyata untuk Guru, Dosen, dan Atlet

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PAN Komisi X, Verrell Bramasta, mencatat sejumlah capaian selama tujuh bulan masa pengabdiannya.

Fokus di bidang pendidikan dan olahraga, Verrell menegaskan komitmennya melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Di sektor pendidikan, Verrell berhasil memperjuangkan peningkatan honor guru ASN yang mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, tunjangan kinerja dosen yang selama ini menjadi keluhan di kalangan akademisi juga mulai direalisasikan pembayarannya, membawa angin segar bagi dunia pendidikan tinggi.

Di bidang olahraga, Verrell aktif mendorong percepatan proses naturalisasi atlet. Salah satu langkahnya membuahkan hasil ketika atlet Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dalam ajang internasional.

Dia juga mengawal ketat proses seleksi nasional atlet untuk Sea Games yang diinisiasi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, memastikan atlet yang terpilih memiliki kualitas dan integritas.

Menanggapi berbagai polemik yang menyertai langkah politiknya, Verrell menegaskan komitmennya untuk tetap fokus bekerja.

Saat menghadiri pertemuan bilateral Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (PUIC), dia menyatakan tidak akan terpengaruh oleh kritik yang tidak membangun.