7 Bulan Diluncurkan, Tuntun AI Hasilkan 3 Juta Lebih Analisis untuk Investor Ritel

jpnn.com, JAKARTA - Asisten analisis berbasis generative AI milik PT Tuntun Sekuritas Indonesia membantu investor ritel melakukan analisis saham dan memahami data pasar, emiten, serta sektor dengan lebih cepat, langsung di dalam aplikasi saham Tuntun.

Tuntun AI menjawab lebih dari 150 ribu pertanyaan pengguna dan menghasilkan lebih dari 3 juta analisis sejak diluncurkan pada April 2026.

Saat diluncurkan, Tuntun Sekuritas Indonesia menjadi broker pasar modal pertama di Indonesia yang menghadirkan teknologi generative AI secara native di dalam platformnya.

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Kini, Tuntun AI tersedia bagi lebih dari 300 ribu pengguna aplikasi Tuntun tanpa biaya tambahan.

Bagi banyak investor ritel, data, riset, dan berita pasar tersebar di banyak tempat dan sulit dicerna, sementara waktu untuk menganalisis terbatas.

Investor bisa terus mengajukan pertanyaan lanjutan dalam satu percakapan yang sama, tanpa perlu memulai ulang, dan Tuntun AI tetap memahami konteks pertanyaan sebelumnya.

Investor cukup bertanya dengan bahasa sehari-hari, dan jawabannya bersumber dari data pasar real-time dan riset Tuntun.

Tuntun AI kini juga hadir dengan pengalaman yang lebih personal melalui menu Consult.