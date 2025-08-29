7 Camilan Sehat untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda tahu, ada beberapa camilan yang bisa membantu menurunkan berat badan?

Meskipun penelitian tentang apakah ngemil membantu penurunan berat badan masih beragam, beberapa bukti menunjukkan bahwa meningkatkan frekuensi makan melalui ngemil bisa membantu mengendalikan rasa lapar dan meningkatkan regulasi gula darah.

Selain itu, ngemil bisa membantu Anda meningkatkan asupan makanan kaya nutrisi seperti buah dan sayuran dan kebanyakan orang tidak cukup mengonsumsi produk olahan.

Baca Juga: Camilan Korea Gemoy Coin Rilis Varian Baru Pandan dan Taro

Dengan merencanakan ke depan dan berfokus pada makanan kaya nutrisi, camilan bisa mendukung tujuan manajemen berat badan Anda dengan mengendalikan rasa lapar dan membuat kamu merasa kenyang di antara waktu makan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthline.com.

1. Campuran berbagai kacang

Kacang adalah camilan bergizi yang ideal, menyediakan keseimbangan sempurna antara lemak sehat, protein, dan serat.

Baca Juga: 8 Manfaat Alpukat untuk Menurunkan Berat Badan

Kacang terkait dengan banyak manfaat kesehatan dan sangat mengenyangkan.

Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kacang dalam jumlah sedang bisa membantu Anda menurunkan berat badan.