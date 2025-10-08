7 Cara Alami untuk Meningkatkan Hormon Estrogen

jpnn.com, JAKARTA - ESTROGEN merupakan salah satu hormon penting yang membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita.

Ketika kadar estrogen turun, hal itu bisa mengakibatkan berbagai gejala, termasuk periode menstruasi yang tidak teratur, hot flashes, kelelahan, penurunan libido, dan perubahan suasana hati.

Meskipun terapi hormonal merupakan suatu pilihan, banyak wanita mencari pengobatan alami untuk menyeimbangkan hormon mereka dan mengembalikan kadar estrogen.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.

1. Makanan yang kaya fitoestrogen

Cara alami pertama pertama untuk meningkatkan hormon estrogen ialah mengonsumsi makanan yang kaya fitoesterogen.

Fitoestrogen adalah senyawa berbasis tanaman yang meniru efek hormon estrogen dalam tubuh.

Menyertakan makanan yang kaya fitoestrogen dalam diet Anda membantu menyeimbangkan kadar estrogen secara alami.

Sumber: Biji rami, produk kedelai (seperti tahu dan edamame), biji wijen, buncis, dan lentil adalah sumber yang sangat baik.