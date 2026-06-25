7 Efek Samping Makan Buah Naga Berlebihan yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi buah naga karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Buah naga, juga dikenal sebagai pitaya, mendapatkan popularitas sebagai buah super karena warnanya yang mencolok, rasanya yang unik, dan kandungan nutrisinya yang kaya.

Dikemas dengan antioksidan, vitamin C, serat, magnesium, dan mineral penting lainnya, sering kali disertakan dalam smoothie, salad, atau dimakan sendiri.

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Terlepas dari manfaat ini, konsumsi berlebihan atau kondisi kesehatan tertentu bisa menimbulkan efek samping.

Memahami efek-efek ini memastikan bahwa Anda bisa menikmati buah naga dengan aman sambil memaksimalkan manfaat kesehatannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Masalah Pencernaan

Buah naga kaya akan serat, yang membantu pencernaan, tetapi juga bisa menyebabkan kembung, gas, atau diare jika dikonsumsi berlebihan.

Jika Anda tidak terbiasa mengonsumsi banyak serat, mengonsumsi terlalu banyak buah naga sekaligus bisa mengganggu perut dan menyebabkan ketidaknyamanan. Sebaiknya tingkatkan asupan Anda secara bertahap.