menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Efek Samping Makanan Beku, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

7 Efek Samping Makanan Beku, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

7 Efek Samping Makanan Beku, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi makanan beku. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi makanan beku dengan alasan mudah mempersiapkannya.

Kita semua menyukai makanan beku berukuran kecil, karena, jujur ??saja, makanan ini cepat disiapkan dan benar-benar lezat.

Namun, kita lupa satu hal bahwa terlalu bergantung pada makanan beku bisa membahayakan tubuh kita.

Baca Juga:

Menikmati makanan lezat yang tidak musiman boleh saja sesekali, tetapi kecanduan daging beku, buah-buahan, sayuran, atau produk gourmet lainnya bukanlah pilihan yang bijaksana.

Alasan terbesarnya adalah sebagian besar makanan tersebut tidak musiman, dan kualitas gizinya sangat rendah.

Namun, selain itu, ada beberapa masalah besar yang muncul akibat mengonsumsi makanan beku.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Risiko diabetes

Pati digunakan untuk menjaga kesegaran makanan beku. Pati ini membantu menambah rasa dan tekstur pada makanan.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi makanan beku secara berlebihan untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan beberapa penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI