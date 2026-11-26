jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR) sukses menggelar konser penuh kejutan dan bersejarah di Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (22/11).

My Chemical Romance menghadirkan pertunjukan yang bukan hanya menjadi penutup rangkaian The Black Parade 2026, tetapi juga menyuguhkan sejumlah momen langka yang sulit ditemukan di kota-kota lain sepanjang tur.

Mulai dari penampilan lagu yang telah lama dinantikan penggemar, kemunculan kembali karakter ikonik, hingga pesan emosional dari Gerard Way, Jakarta yang dipilih langsung oleh My Chemical Romance sebagai host untuk kota penutup tur ini mendapatkan pengalaman istimewa yang menjadi perbincangan MCRmy di berbagai belahan dunia.

Berikut 7 Fakta Unik Konser My Chemical Romance di Jakarta:

1. Gerard Way Pertama Kali Menyanyikan Blood Secara Live

Salah satu kejutan terbesar konser di Jakarta yakni penampilan Blood. Sepanjang perjalanan tur My Chemical Romance ini adalah pertama kalinya lagu Blood dibawakan secara live, Gerard Way menyanyikan lagu tersebut bersama Nurse Sylvia dan The Clerk. Momen bersejarah ini langsung menjadi perbincangan para penggemar MCR di seluruh dunia.

Baca Juga: Guns N Roses Membangkitkan Nostalgia di Jakarta

2. Zero Percent Jadi Kejutan untuk Jakarta

Lagu Zero Percent dari era Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, yang merupakan bonus track sisi B album tersebut, turut dibawakan di Jakarta.