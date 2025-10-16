menu
7 Harapan Merah Putih Terbang ke 16 Besar Denmark Open 2025, 1 Buat Kejutan Besar

7 Harapan Merah Putih Terbang ke 16 Besar Denmark Open 2025, 1 Buat Kejutan Besar

7 Harapan Merah Putih Terbang ke 16 Besar Denmark Open 2025, 1 Buat Kejutan Besar
Jonatan Christie menjadi salah satu wakil Indonesia di 16 besar Denmark Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tujuh wakil Merah Putih berhasil menginjakkan kaki ke babak 16 besar Denmark Open 2025.

Pada hari kedua babak pertama yang digelar Rabu (15/10/2025), tiga wakil Indonesia sukses memetik kemenangan penting.

Mereka ialah Jonatan Christie dari tunggal putra, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra), dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (ganda campuran).

Dari tiga wakil tersebut, sorotan tertuju kepada Rahmat/Rian. Pasangan baru itu tampil luar biasa dengan menumbangkan unggulan kedua asal Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua gim langsung 21-17 dan 21-13.

Sementara itu, Jonatan Christie kembali menunjukkan mental juara.

Setelah kalah telak 10-21 di gim pertama dari Kenta Nishimoto (Jepang), Jojo bangkit dan membalikkan keadaan lewat permainan agresif di dua gim berikutnya, 21-11 dan 21-7.

Adnan/Indah, Rian/Rahmat, dan Jojo menyusul empat wakil Indonesia yang sudah lebih dahulu memastikan tempat di babak 16 besar pada hari sebelumnya, Selasa (14/10/2025).

Sebelumnya, terdapat Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Tujuh wakil Merah Putih berhasil menginjakkan kaki ke babak 16 besar Denmark Open 2025. Satu kejutan besar terjadi.

