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7 Jet Tempur AS Wara-Wiri di Atas Teluk Persia, Siap Hantam Republik Islam Iran

7 Jet Tempur AS Wara-Wiri di Atas Teluk Persia, Siap Hantam Republik Islam Iran
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Jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat, salah satu pesawat yang diinginkan Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Foto: RADOSLAW JOZWIAK / AFP

jpnn.com, WASHINGTON DC - Sedikitnya tujuh pesawat militer Amerika Serikat terpantau berada di wilayah udara Teluk Persia dan Teluk Oman, demikian berdasarkan analisis data penerbangan yang dilakukan RIA Novosti.

Saat ini, tiga pesawat berada di wilayah Arab Saudi, satu pesawat terbang di atas Teluk Persia, dan satu pesawat lainnya berada di wilayah udara Uni Emirat Arab.

Selain itu, satu pesawat terpantau terbang di atas Teluk Oman, sementara satu pesawat lainnya berada di atas Teluk Persia di dekat pesisir Qatar.

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Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran sebagai balasan atas dugaan serangan Teheran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. (ant/dil/jpnn)

Sedikitnya tujuh pesawat militer Amerika Serikat terpantau berada di wilayah udara Teluk Persia dan Teluk Oman


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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