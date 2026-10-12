7 Kategori Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026, Catat!
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan peraturan wajib bersertifikat halal untuk semua produk yang masuk kategori baik impor atau lokal pada 18 Oktober 2026.
Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun aturan bagi kondisi tertentu, khususnya untuk usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.
“Wajib Halal tetap kami implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan. Namun, pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor,” ujar Haikal di Jakarta, Minggu (11/10).
Haikal mengatakan regulasi tersebut disusun agar implementasi wajib halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Haikal, implementasi wajib halal dan kepastian kehalalan produk luar negeri bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.
Maka dari itu, pemerintah memastikan wajib halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.
“Bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan,” kata Haikal.
Pemerintah akan menerapkan peraturan wajib bersertifikat halal untuk semua produk yang masuk kategori baik impor atau lokal pada 18 Oktober 2026.
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