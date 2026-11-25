7 Kebijakan Baru Ini Bisa Memicu Kebahagiaan Guru PPPK
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berbagi kabar gembira di Hari Guru Nasional atau HGN 2026.
Dalam sambutannya pada upacara peringatan HGN 2026 di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (25/11) pagi, menteri kelahiran Kudus, 2 September 1968 itu mengumumkan sejumlah kebijakan, antara lain:
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berusia di atas 35 tahun mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS sebagai upaya mendongkrak kesejahteraan dan kepastian karier.
- Kesempatan mengikuti seleksi CPNS juga diberikan kepada guru PPPK yang berusia di bawah 35 tahun
- Guru non-ASN berusia di bawah 35 tahun juga dapat mengikuti seleksi CPNS.
- Guru non-ASN yang tidak lulus seleksi tetap diberi kesempatan mengajar hingga mencapai batas usia pensiun.
- Pemerintah membuka kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru bagi lulusan Diploma-IV atau Strata-I yang belum berstatus sebagai guru.
- Pemerintah akan mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan guru.
- Memperkuat kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan Kemendikdasmen, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta lembaga mitra.
Menteri Mu'ti menjelaskan ada enam prioritas pelatihan guru, yakni:
- pembelajaran mendalam (PM)
- bimbingan konseling (BK)
- koding dan kecerdasan artifisial (KKA)
- sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM)
- Bahasa Inggris
- kepemimpinan sekolah.
Mu'ti mengatakan pemerintah berupaya agar guru dapat memenuhi lima kompetensi sebagai pendidik profesional, meliputi:
- akademik
- pedagogik
- sosial
- moral
- kepemimpinan.
"Pemenuhan kelima kompetensi tersebut penting agar guru tidak hanya menjalankan peran sebagai agen pembelajaran, tetapi juga menjadi agen peradaban dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujarnya. (antara/jpnn)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti berbagi kabar gembira di Hari Guru Nasional.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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