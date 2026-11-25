jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berbagi kabar gembira di Hari Guru Nasional atau HGN 2026.

Dalam sambutannya pada upacara peringatan HGN 2026 di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (25/11) pagi, menteri kelahiran Kudus, 2 September 1968 itu mengumumkan sejumlah kebijakan, antara lain:

Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berusia di atas 35 tahun mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS sebagai upaya mendongkrak kesejahteraan dan kepastian karier.

Kesempatan mengikuti seleksi CPNS juga diberikan kepada guru PPPK yang berusia di bawah 35 tahun

Guru non-ASN berusia di bawah 35 tahun juga dapat mengikuti seleksi CPNS.

Guru non-ASN yang tidak lulus seleksi tetap diberi kesempatan mengajar hingga mencapai batas usia pensiun.

Pemerintah membuka kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru bagi lulusan Diploma-IV atau Strata-I yang belum berstatus sebagai guru.

Pemerintah akan mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan guru.

Memperkuat kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan Kemendikdasmen, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta lembaga mitra.

Menteri Mu'ti menjelaskan ada enam prioritas pelatihan guru, yakni:

pembelajaran mendalam (PM)

bimbingan konseling (BK)

koding dan kecerdasan artifisial (KKA)

sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM)

Bahasa Inggris

kepemimpinan sekolah.

Mu'ti mengatakan pemerintah berupaya agar guru dapat memenuhi lima kompetensi sebagai pendidik profesional, meliputi:

akademik

pedagogik

sosial

moral

kepemimpinan.

"Pemenuhan kelima kompetensi tersebut penting agar guru tidak hanya menjalankan peran sebagai agen pembelajaran, tetapi juga menjadi agen peradaban dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujarnya. (antara/jpnn)