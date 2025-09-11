7 Khasiat Air Jahe, Bantu Kontrol Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah populer yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jahe merupakan rempah yang banyak digunakan dalam persiapan makanan dan juga sebagai obat.

Karena kaya akan bahan kimia alami, jahe menawarkan beberapa manfaat kesehatan yang ajaib.

Jahe dikenal bisa menurunkan kadar kolesterol, membantu penurunan berat badan, menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan berbagai manfaat lainnya.

Ada banyak cara kita mengonsumsi jahe, seperti dalam berbagai makanan dan minuman.

Air jahe dibuat dengan merebus akar jahe segar dalam air, lalu mendinginkan dan menyaring minuman tersebut.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Pencernaan yang Lebih Baik

Konsumsi air jahe secara teratur terbukti membantu pencernaan yang lebih baik. Selain itu, air jahe juga membantu mengatasi mual dan muntah.