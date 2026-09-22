menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Baik untuk Penderita Batu Ginjal

7 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Baik untuk Penderita Batu Ginjal

7 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Baik untuk Penderita Batu Ginjal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi air kelapa. Foto: Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang telah lama diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bahkan, air kelapa memiliki kandungan yang sangat membantu menjaga kondisi kesehatan dan mengatasi penyakit tertentu.

Air kelapa juga aman diminum saat perut kosong karena memiliki tingkat keasaman rendah.

Baca Juga:

Manfaat minum air kelapa pada pagi hari ialah menjaga kadar cairan dan elektrolit dalam tubuh tubuh karena adanya kandungan kalium.

Selain itu, fungsi kalium lainnya ialah menjaga detak jantung tetap teratur dan membuang produk limbah yang dihasilkan sel-sel tubuh.

Menurut data komposisi pangan Indonesia, dalam 100 mililiter air kelapa terdapat 149 miligram kalium.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyerap racun di dalam tubuh

Adanya pengaruh lingkungan maupun makanan yang dikonsumsi bisa menyebabkan terjadinya penyerapan racun di dalam tubuh yang menganggu kondisi kesehatan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kelapa yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah meluruhkan batu ginjal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI