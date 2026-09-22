7 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Baik untuk Penderita Batu Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang telah lama diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bahkan, air kelapa memiliki kandungan yang sangat membantu menjaga kondisi kesehatan dan mengatasi penyakit tertentu.

Air kelapa juga aman diminum saat perut kosong karena memiliki tingkat keasaman rendah.

Manfaat minum air kelapa pada pagi hari ialah menjaga kadar cairan dan elektrolit dalam tubuh tubuh karena adanya kandungan kalium.

Selain itu, fungsi kalium lainnya ialah menjaga detak jantung tetap teratur dan membuang produk limbah yang dihasilkan sel-sel tubuh.

Menurut data komposisi pangan Indonesia, dalam 100 mililiter air kelapa terdapat 149 miligram kalium.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyerap racun di dalam tubuh

Adanya pengaruh lingkungan maupun makanan yang dikonsumsi bisa menyebabkan terjadinya penyerapan racun di dalam tubuh yang menganggu kondisi kesehatan.