7 Khasiat Air Pare, Turunkan Risiko Serangan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki rasa pahit.

Namun begitu, pare mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Anda bisa mendapatkan manfaat pare dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mempertajam Penglihatan

Jika kamu mempunyai masalah dengan penglihatan, sebaiknya rutinlah mengonsumsi sayuran pare.

Pare mengandung beta karoten yang sangat baik untuk mempertajam penglihatan sekaligus infeksi terhadap mata.

2. Mencegah Radikal Bebas

Khasiat air rebusan pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.