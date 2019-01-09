menu
7 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

7 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

7 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat
Daun salam. Foto: RawSpiceBar

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu tanaman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Daun salam tinggi akan kandungan vitamin A, C dan asam folat.

Selain itu, daun salam juga mengandung berbagai mineral seperti selenium, tembaga, seng, besi, magnesium, mangan, potasium dan kalsium.

Lalu bagaimana cara membuat rebusan daun salam? Anda cukup merebus 7 gelas air dan tambahkan 10 lembar daun salam ke dalamnya.

Rebus hingga air mendidih. Tambahkan campuran madu bila suka, ramuan daun salam siap dihidangkan.

Jika mengonsumsinya secara rutin, maka bisa mendapatkan beberapa manfaat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati batuk

Minum air rebusan daun salam dan menghirup uapnya bisa membantu menyembuhkan batuk dan masalah pernapasan dan bisa juga menyembuhkan pilek bahkan flu.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun salam dan salah satunya ialah membantu mencegah serangan penyakit diabetes.

