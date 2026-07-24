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7 Khasiat Air Rebusan Daun Singkong, Wanita Pasti Suka

7 Khasiat Air Rebusan Daun Singkong, Wanita Pasti Suka
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Daun singkong. Foto: dok YIS

jpnn.com, JAKARTA - DAUN singkong merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Selain itu, daun singkong ternyata memiliki khasiat yang tokcer untuk herbal menambah stamina tubuh.

Sebab, daun singkong mengandung beragam vitamin dan mineral, seperti vitamin A dan B1; serat; karbohidrat; protein; asam amino; hingga zat besi.

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Untuk mendapatkan manfaatnya tersebut, daun singkong bisa diolah dengan cara membuat ramuan.

Caranya sangat mudah: Sediakan 150 gram batang dan daun singkong, 15 gram jahe, serai batang. madu dan 1 liter air.

Kemudian cuci bersih dan rebus daun singkong, jahe yang ditumbuk, serai dengan air sampai mendidih.

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Setelah mendidih biarkan hangat dan ambil 1 gelas lalu campur dengan madu secukupnya.

Minum air rebusan daun singkong ini 2 kali sehari di pagi dan sore hari selama 3 hari.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun singkong untuk kesehatan dan salah satunya kaya antioksidan.

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