7 Khasiat Akar Nangka, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - NANGKA merupakan buah manis yang mengandung segudang nutrisi.
Tak hanya dari buahnya saja, beberapa penelitian ternyata menemukan manfaat akar nangka untuk kesehatan.
Penggunaan akar buah nangka untuk menangani beberapa masalah kesehatan ternyata sudah dilakukan secara tradisional sejak lama.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Sistem Imun
Salah satu manfaat akar nangka adalah mencegah terjadinya infeksi bakteri pada pencernaan.
Tidak banyak orang menyadari bahwa sistem imun yang baik juga dipengaruhi dengan sistem pencernaan yang baik.
2. Mencegah Penyakit Kanker
Salah satu penyakit yang disebabkan oleh pengaruh radikal bebas adalah kanker.
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa beberapa bagian dari pohon nangka yang salah satunya adalah akar nangka, ternyata efektif dalam mencegah penyebaran sel kanker pada penderita kanker usus, kanker darah, kanker payudara, kanker tenggorokan sampai kanker paru-paru.
Ada beberapa manfaat akar nangka yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mengobati penyakit kulit.
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