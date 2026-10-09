7 Khasiat Asam Jawa untuk Menjaga Kecantikan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu herbal yang bisa membantu menjaga kecantikan kulit.

Bahkan, air rendaman asam jawa berfungsi untuk melarutkan lemak yang ada dalam tubuh.

Lemak tersebut akan dikeluarkan pada saat berkemih. Sehingga asam jawa cocok untuk berdiet.

Tetapkanlah untuk minum air rebusan asam jawa secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebab, asam jawa mengandung berbagai nutrisi penting seperti manfaat vitamin C, manfaat potasium, betakaroten, manfaat magnesium, manfaat zat besi, niacin, dan thiamin.

Cara mengolahnya cukup mudah. Ramuan asam jawa cukup diseduh dengan air panas dan diaduk.

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Ambil sekitar 2-3 biji asam jawa, kemudian kocok asam jawa dalam gelas dan rendam dengan air panas 150 ml serta aduk perlahan.

Campurkan 1 sendok madu secukupnya. air rendaman asam jawa siap untuk dihidangkan.