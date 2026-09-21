7 Khasiat Bubuk Kelor yang Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - KELOR merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Di dunia makanan super yang ramai, satu permata telah naik ke puncak ketenarannya karena manfaat kesehatannya yang luar biasa, yaitu bubuk kelor.

Diperoleh dari daun pohon Moringa oleifera, yang sering disebut sebagai "pohon drumstick" atau "pohon ajaib," bubuk kelor telah dirayakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional.

Baik Anda membuatnya dalam smoothie, menambahkan sedikit ke sup Anda, atau mengonsumsinya sebagai suplemen, bubuk yang kaya nutrisi ini memiliki sesuatu yang luar biasa untuk ditawarkan.

Namun, mengapa begitu banyak perhatian? Sederhana saja, bubuk kelor atau moringa ini memiliki banyak sekali nutrisi, termasuk vitamin, mineral, antioksidan, dan asam amino esensial.

Mulai dari mendukung kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan hingga meningkatkan kulit yang bercahaya dan rambut yang lebat, bubuk moringa bermanfaat bagi tubuh Anda dengan cara yang sungguh ajaib.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Sering merasa kurang sehat? Bubuk kelor mungkin menjadi sahabat baru Anda.