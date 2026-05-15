7 Khasiat Daun Seledri, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - DAUN seledri merupakan salah satu sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Pasalnya, daun seledri memiliki kadar enzim dan antioksidan yang tinggi di seluruh bagian sayurnya.
Tak hanya itu, kandungan daun seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.
Hampir seluruh bagian dari seledri mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.
Adapun salah satu manfaat daun seledri bisa diolah dengan merebusnya.
Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.
Rebus hingga mendidih, setelah itu saring ramuan daun seledri.
Tambahkan madu bila suka. Air rebusan daun seledri siap dikonsumsi.
Ada beberapa manfaat daun seledri yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan energi.
