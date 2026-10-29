7 Khasiat Jahe Bubuk, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satu bentuk jahe yang paling umum digunakan dalam masakan dan sebagai suplemen kesehatan adalah bubuk jahe kering, yang juga dikenal sebagai sonth dalam bahasa Hindi.

Bubuk jahe dibuat dari akar jahe kering yang telah digiling menjadi bubuk halus.

Bubuk jahe kaya akan antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti mengurangi peradangan, meningkatkan pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Namun, seperti halnya herbal atau rempah-rempah lainnya, bubuk jahe juga memiliki potensi efek samping yang harus dipertimbangkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Sifat antiinflamasi

Jahe mengandung senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, yang bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.

Ini bisa bermanfaat bagi penderita penyakit seperti radang sendi, asma, dan penyakit radang usus.