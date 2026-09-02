7 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Pasangan Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kedua bahan ini merupakan makanan terapeutik yang bisa ditemukan di dapur dengan mudah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengatasi Batuk

Jahe dan bawang putih dianggap sebagai obat terbaik untuk mengatasi penyumbatan pada hidung dan juga bronkial.

Senyawa utama dalam jahe bernama gingerol dan allicin dalam bawang putih bisa menjadi solusi batuk alami, sekaligus mengatasi gejala yang menyertai akibat radang.

2. Menyembuhkan Sakit Kepala

Efektivitas jahe dan bawang putih untuk sakit kepala sudah terbukti.

Kekuatan antiinflamasi yang terkandung dalam bawang putih dan jahe juga bisa mengurangi ketidaknyamanan ketika sakit kepala, flu dan bahkan sebagai solusi masuk angin alami.

3. Perawatan Penderita Diabetes

Jahe sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah, di mana minum 1 sendok makan jus jahe bersama 1 gelas air di pagi hari sudah cukup ampuh untuk mengontrol gula darah.