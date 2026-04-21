7 Khasiat Jahe Kering, Penderita Diabetes Wajib Mengonsumsinya

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat.

Menurut Ayurveda, jahe kering memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa, karena setelah diolah dalam bentuk bubuk, Anda bisa mengekstrak sebagian besarnya.

Secara teknis, manfaat jahe kering adalah meningkatkan pitta dosha.

Baca Juga: 4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa

Pitta dosha adalah aspek api dalam tubuh yang mengatur metabolisme Anda dan membantu transformasi tubuh yang lebih baik dan lebih cepat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan berat badan

Seiring bertambahnya usia, laju metabolisme tubuh Anda mulai menurun, tetapi tidak jika Anda mengonsumsi satu sendok teh jahe kering secara teratur dengan air hangat.

Jika metabolisme Anda teratur, tubuh Anda memproses glukosa lebih cepat dari sebelumnya sehingga membantu Anda tetap bugar dan mengelola obesitas.

2. Mencegah sembelit

Jika Anda terganggu dengan sakit perut dan gangguan pencernaan yang terus-menerus, mengonsumsi satu gram jahe kering bisa sangat membantu.