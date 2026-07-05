7 Khasiat Jahe Merah Campur Daun Pandan yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, daun pandan memiliki kandungan senyawa kimia alami, seperti polifenol; flavonoid; saponin; dan alkaloid.

Berbagai senyawa tersebut memiliki peran sebagai antibakteri. Inilah yang membuat daun pandan sangat dahsyat dan ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit.

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Sementara, jahe merah juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.

Jahe merah dicampur daun pandan hasilnya dahsyat banget, bikin suasana di atas ranjang makin liar.

Sebab, jahe merupakan bumbu dapur yang sangat tinggi akan kandungan vitamin C, magnesium, dan mineral.

Jahe merah juga mengandung berbagai minyak esensial seperti phelladrene; cineol; gingerol; shogaol dan juga citral yang semuanya sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Untuk menyajikan ramuan sehat ini sangat mudah. Siapkan 2 helai daun pandan dan 2-3 siung jahe merah.