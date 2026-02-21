menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Khasiat Jeruk Nipis Campur Teh, Baik Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi

7 Khasiat Jeruk Nipis Campur Teh, Baik Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi

7 Khasiat Jeruk Nipis Campur Teh, Baik Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman sehat kesukaan banyak orang.

Teh bisa diminum begitu saja atau dicampur dengan beberapa herbal seperti madu, jeruk nipis, kayu manis, dan lainnya.

Tanaman dengan nama latin camellia sinensis ini ternyata memiliki segudang manfaat.

Baca Juga:

Sebab, teh mengandung: flouride; antioksidan; asam amino; cafein; dan quercitin.

Teh juga memiliki banyak nutrisi. Adapun kombinasi teh dicampur jeruk nipis ternyata memberikan sensasi yang sangat luar biasa.

Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C paling tinggi dibanding dengan jeruk lainnya.

Baca Juga:

Sehingga perpaduan teh dengan air jeruk nipis menghasilkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan serta memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin minum teh yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan daya tahan tubuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI