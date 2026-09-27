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7 Khasiat Jintan Hitam Campur Madu, Ampuh Mengobati Alergi

7 Khasiat Jintan Hitam Campur Madu, Ampuh Mengobati Alergi
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Jintan Hitam.Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - JINTAN hitam sering digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Jintan hitam atau habbatussauda merupakan tanaman berbunga yang menghasilkan biji.

Jintan hitam juga banyak digunakan dalam campuran obat-obatan, salah satunya untuk mengobati sakit perut.

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Bahkan, disebut obat dari segala penyakit hingga ganas, menurut Rasulullah SAW.

Rempah hitam ini banyak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di India, Pakistan dan Timur Tengah lainnya sejak ribuan tahun lalu.

Jintan hitam atau habbatussauda ini telah dinyatakan sebagai obat segala penyakit, menurut Nabi Muhammad SAW.

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Tanaman ini hanya tumbuh dengan tinggi sekitar 20-30 centimeter, berupa bunga yang menghasilkan biji berwarna hitam.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat jintan hitam yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengobati alergi.

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