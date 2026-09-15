7 Khasiat Jus Mangga Campur Tomat, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka minum jus buah? Jika iya, pernahkah Anda mencoba minum jus mangga campur tomat?

Tak hanya menyegarkan, jus mangga dan tomat ternyata memiliki manfaat yang sangat dahsyat untuk kesehatan.

Warna kuning atau orange cerah pada mangga, serta warna merah cerah pada tomat merupakan indikator kuat bahwa kedua buah ini sangat kaya kandungan vitamin A serta beta karoten yang merupakan pro vitamin A.

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Vitamin ini juga berfungsi sebagai antioksidan yang menghambat proses penuaan dengan cara mengoptimalkan proses regenerasi sel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengoptimalkan Fungsi Sistem Imun

Salah satu manfaat vitamin C dan antioksidan untuk tubuh adalah membantu mengoptimalkan fungsi sistem imun.

Ketika sistem imun bekerja dengan baik maka Anda akan jadi jarang jatuh sakit karena tubuh terlindungi secara optimal.

2. Tinggi Kandungan Potasium

Tidak banyak yang tahu bahwa tomat dan mangga juga kaya kandungan mineral esensial dan salau satunya adalah potasium.