7 Khasiat Just Tomat, Ampuh Redakan Stres dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tomat segar dan bergizi, seperti bahan salad yang tepat yang telah kita gunakan selama bertahun-tahun. Tomat juga sangat cocok sebagai bahan untuk saus.

Selain ditambahkan ke salad, tomat juga bisa disebut sebagai minuman energi yang tidak hanya memberikan vitalitas, tetapi juga kaya akan antioksidan, nutrisi, dan vitamin penting yang bisa membantu memulai hari.

Nama ilmiah tomat adalah Solanum lycopersicum, dan termasuk dalam famili Solanaceae dari keluarga nightshade.

Karena meningkatnya permintaan, tomat, yang awalnya berasal dari Amerika Selatan, kini juga diproduksi di negara-negara Asia Tengah dan Selatan.

Orang-orang dari segala usia menyukai dan menikmati tomat, yang juga dikenal sebagai 'apel cinta' di beberapa tempat.

Yang Anda butuhkan untuk membersihkan tubuh Anda hanyalah tomat karena kaya akan antioksidan yang membantu membersihkan radikal bebas yang dapat membuat Anda merasa lesu.

Oleh karena itu, tinggalkan secangkir kopi Anda karena segelas jus tomat yang nikmat dan membuat Anda merasa lebih berenergi dan segar.