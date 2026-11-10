7 Khasiat Kopi Campur Madu, Turunkan Risiko Kanker Mulut
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang. Untuk menambah rasa, Anda bisa mencampur kopi dengan madu atau gula.
Madu murni memiliki banyak khasiat serta manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh, salah satunya adalah menjaga daya tahan tubuh agar tetap stabil dan terhindar dari penyakit ringan yang sering menyerang.
Kopi campur madu ternyata menghasilkan kandungan zat-zat gizi yang baik untuk tubuh, bahkan diklaim menjadi salah satu obat yang mujarab untuk kanker.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan Risiko Diabetes
Anda khawatir terkena penyakit diabetes, maka mulailah untuk minum kopi campur madu.
Pastikan bahwa madu yang menjadi campuran kopi adalah madu murni agar kandungan gulanya tak terlalu tinggi.
Madu asli diketahui memang berindeks glikemik rendah sehingga sangat bagus dalam menekan lonjakan kadar gula darah yang berujung pada penyakit diabetes. Kopinya pun sebaiknya kopi hitam tanpa ditambah gula.
2. Menurunkan Risiko Kanker Mulut
Penting untuk mengetahui bahwa minum kopi campur madu juga berdampak baik bagi kesehatan mulut.
Ada beberapa manfaat kopi campur madu yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan energi.
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