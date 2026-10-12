7 Khasiat Mandi dengan Air Garam, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - MANDI merupakan salah satu hal wajib yang kita lakukan agar tubuh bersih dan wangi.

Mandi biasanya menggunakan air dingin atau air hangat. Namun, mandi campur garam ternyata memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Untuk detoksifikasi

Mandi dengan air hangat sangat disukai oleh tubuh karena suhu pada air sama dengan suhu tubuh.

Selain disukai tubuh, mandi dengan air hangat dicampur dengan garam bisa melawan racun yang ada di dalam tubuh.

Garam bisa menjadi solusi ionik jika sudah dilarutkan dalam air hangat dan bisa mengeluarkan racun dari dalam kulit dan jaringan lemak dengan menarik racun tersebut.

Keluarnya racun atau detoksifikasi ini bisa menjadikan tubuh menjadi segar dan menambah energi untuk melakukan berbagai aktivitas.

2. Menghilangkan kotoran pada tubuh

Mandi dengan air garam bisa menyingkirkan kotoran dari tubuh dengan lebih baik dibandingkan dengan mandi dengan air biasa.