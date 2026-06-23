7 Khasiat Mengonsumsi Kacang Tanah Selama Musim Dingin
jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Kacang tanah bisa Anda konsumsi kapan saja, bahkan saat cuaca sedang dingin.
Musim dingin membuat kita mendambakan kehangatan dan makanan.
Kita mulai menambahkan lebih banyak buah-buahan kering ke dalam pola makan kita dan beralih ke alternatif makanan yang lebih hangat.
Salah satu cara enak dan bergizi untuk memuaskan hasrat kita adalah dengan makan kacang di musim dingin.
Ada alasan mengapa kacang harus menjadi bagian dari makanan musim dingin Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Lemak esensial untuk kehangatan musim dingin
Musim dingin ditandai dengan angin dingin yang disertai dengan hawa dingin yang membekukan.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi kacang tanah di musim dingin untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan suasana hati.
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