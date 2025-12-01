7 Khasiat Minum Air Putih Sebelum Tidur, Turunkan Risiko Gangguan Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - RUTIN minum air putih diketahui memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh.

Di dalam tubuh, air memiliki banyak fungsi, seperti mengangkut nutrisi ke jaringan-jaringan tubuh.

Selain itu, air juga bisa mengangkut sampah sisa metabolisme dari jaringan ke luar tubuh melalui keringat, pernapasan, urine, dan feses.

Sayangnya, masih banyak yang menyepelekan manfaat minum air putih, terlebih lagi sebelum tidur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Minum air putih pada malam hari sebelum tidur bermanfaat untuk menjaga tubuh agar selalu terhidrasi dengan baik.

Hal tersebut bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga tidak mudah terserang penyakit.

2. Membantu kelancaran proses regenerasi sel

Dengan meminum air putih sebelum tidur, maka darah membawa banyak oksigen yang kemudian didistribusikan ke sel-sel di seluruh tubuh.