JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Khasiat Oatmeal Campur Madu, Wanita Pasti Suka

7 Khasiat Oatmeal Campur Madu, Wanita Pasti Suka

7 Khasiat Oatmeal Campur Madu, Wanita Pasti Suka
Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - OATMEAL merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Apalagi jika dicampur dengan madu. Oatmeal campur madu bisa Anda manfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit.

Oatmeal campur madu tak hanya untuk dimakan, tetapi bisa dijadikan masker wajah yang memiliki efek menyehatkan bagi kulit secara alami.

Kulit akan terlihat sangat mulus dan bebas dari jerawat. Wanita bakal terbelalak melihat hasilnya.

Untuk penggunaan masker wajah, gunakan seminggu sekali untuk membantu mencerahkan kulit dan juga bisa menghilangkan bekas jerawat pada wajah.

Penggunaan masker wajah dengan membuat masker sendiri dengan menggunakan bahan alami akan lebih aman karena bisa mengetahui kondisi kulit sendiri dengan baik.

Masker ini sangat cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat menggunakan oatmeal yang dicampur dengan madu untuk kesehatan kulit dan salah satunya wajah makin glowing.

