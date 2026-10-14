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7 Khasiat Rebusan Daun Salam, Bantu Obati Kencing Manis

7 Khasiat Rebusan Daun Salam, Bantu Obati Kencing Manis
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Daun salam. Foto: RawSpiceBar

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bumbu dapur yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun salam memiliki kandungan senyawa seperti niasin, serat, tannin, dan vitamin C yang mampu menurunkan kadar trigliserida.

Selain itu, daun salam juga mengandung berbagai mineral seperti tembaga, selenium, besi, seng, mangan, magnesium, potasium dan kalsium.

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Untuk mendapatkan khasiat dari kandungan tersebut caranya mudah, yakni cukup menjadikan daun salam sebagai air rebusan.

Untuk membuat air rebusan ini pun ternyata sangah mudah dan bisa dilakukan di rumah.

Anda hanya perlu siapkan 1 liter air, 1 sendok teh kayu manis bubuk, 6 lembar daun salam, serta 1 sendok makan madu (kalau suka).

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Pertama, rebus dan didihkan satu liter air dan tambahkan satu sendok teh kayu manis dan daun salam.

Kecilkan api dan biarkan bahan larut selama 5 menit. Setelah itu, saring dan air rebusan daun salam bisa diminum setiap pagi saat perut masih kosong dan sisanya bisa diminum pada siang atau malam hari.

Ada beberapa manfaat rebusan daun salam yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengobati kencing manis.

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