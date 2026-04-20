7 Khasiat Serai Campur Daun Jeruk Nipis yang Bikin Keget
jpnn.com - SERAI merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Serai mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin.
Sementara, daun jeruk nipis mengandung vitamin C; minyak esensial; rosmarinik; apigenin; luteolin; flavonoid; kaempferol; quercetin; dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.
Untuk membuat ramuan serai campur daun jeruk nipis ini sangatlah mudah. Siapkan 11 lembar daun jeruk nipis dan 3 batang daun serai.
Cuci bersih dan rebus daun jeruk nipis serta serai dengan 500 ml air hingga mendidih.
Setelah mendidih angkat dan biarkan sampai hangat. Ambil 1 gelas air rebusan lalu campur dengan madu secukupnya.
Air rebusan tersebut diminum dua kali sehari selama tiga hari.
Kemudian bisa dikonsumsi lagi secara kondisional sesuai kebutuhan.
Ada beberapa manfaat serai yang dicampur daun jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya menjaga daya tahan tubuh.
