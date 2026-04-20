7 Khasiat Serai Campur Daun Jeruk Nipis yang Bikin Keget

jpnn.com - SERAI merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Serai mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin.

Sementara, daun jeruk nipis mengandung vitamin C; minyak esensial; rosmarinik; apigenin; luteolin; flavonoid; kaempferol; quercetin; dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Untuk membuat ramuan serai campur daun jeruk nipis ini sangatlah mudah. Siapkan 11 lembar daun jeruk nipis dan 3 batang daun serai.

Cuci bersih dan rebus daun jeruk nipis serta serai dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat dan biarkan sampai hangat. Ambil 1 gelas air rebusan lalu campur dengan madu secukupnya.

Air rebusan tersebut diminum dua kali sehari selama tiga hari.

Kemudian bisa dikonsumsi lagi secara kondisional sesuai kebutuhan.