7 Khasiat Teh Daun Salam untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bahan masakan untuk berbagai hidangan gurih.

Selain itu, daun salam juga bisa Anda gunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Daun salam mengandung banyak nutrisi penting seperti polifenol, flavonoid, dan antioksidan yang menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Senyawa-senyawa ini menjadikan daun salam sebagai obat alami yang sangat baik untuk mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Memasukkan teh daun salam ke dalam diet yang ramah bagi penderita diabetes bisa meningkatkan kesehatan metabolisme dan mencegah komplikasi.

Diabetes adalah kondisi kronis yang memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia.

Diabetes terjadi ketika tubuh tidak bisa memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakannya secara efektif, yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah.

Seiring waktu, diabetes yang tidak dikelola dengan baik bisa mengakibatkan komplikasi parah seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kerusakan saraf.