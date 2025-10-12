7 Khasiat Teh Mawar, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi teh mawar? Teh mawar diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Teh mawar juga tidak mengandung kafein seperti kebanyakan teh pada umumnya.
Membuat teh mawar juga relatif mudah, Anda hanya memerlukan kelopak bunga mawar yang masih segar atau dikeringkan.
Jika Anda ingin menggunakan kelopak bunga mawar segar, cucilah terlebih dahulu dan rebus dengan 700 mililiter air selama lima menit.
Setelah itu, saring dan minumlah teh mawarnya. Namun, jika Anda ingin menggunakan kelopak bunga mawar yang sudah dikeringkan, Anda hanya perlu mengambil satu sendok kelopak bunga mawar kering dan merebusnya dalam air mendidih selama 10-20 menit.
Lalu teh siap dikonsumsi. Berikut manfaat minum teh mawar yang sangat luar biasa untuk kesehatan.
1. Memperkuat sistem imun tubuh
Karena kandungan vitamin C-nya, teh mawar dipercaya bisa memperkuat sistem imun tubuh dan mencegah infeksi.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh mawar yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meredakan sakit tenggorokan.
