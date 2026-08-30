7 Khasiat Temulawak Campur Kunyit, Baik untuk Sistem Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - TEMULAWAK dan kunyit merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Rempah-rempah ini bisa menurunkan risiko jantung hingga depresi.

Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral.

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Pati merupakan komponen terbesar dalam rimpang temulawak. Pati biasanya berwarna putih kekuningan karena mengandung kurkuminoid.

Kurkuminoid adalah zat pemberi warna kuning pada temulawak dan kunyit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi masalah sistem pencernaan

Manfaat temulawak yang pertama adalah merangsang produksi cairan empedu di kantong empedu.

Tentu saja hal ini membantu pencernaan serta metabolisme makanan dalam tubuh.