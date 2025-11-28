7 Korban Banjir Bandang di Padang Panjang Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com - PADANG - Sebanyak tujuh korban banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di aliran Sungai Batang Anai, Kamis (27/11).
Lokasi penemuan ketujuh korban bencana banjir bandang itu tepatnya di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.
Kepala Puskesmas Kayu Tanam Yurika saat dikonfirmasi, Kamis (27/11) membenarkan informasi bahwa para korban ditangani awal oleh tim medis puskesmas.
Identitas para korban diketahui setelah dilakukan identifikasi oleh Inafis Satreskrim Polres Padang Pariaman.
Sekitar pukul 18.20 WIB ketujuh korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk identifikasi lebih lanjut.
Adapun tujuan korban adalah Nilmawati (59), Riki Saputra (38), Junimar (52), Agung Purnomo (30), Silvi Marta Putri (20), Roby Handaryo (42), dan Fariz (6).
Diduga masih ada korban lainnya yang belum ditemukan akibat musibah banjir bandang tersebut.
Tim gabungan selain melakukan pencarian di lokasi perkampungan di kawasan Jembatan Kembar Silaing Barat, juga menyisir di sepanjang aliran Sungai Batang Anai.
Sebanyak 7 korban banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, ditemukan meninggal dunia.
