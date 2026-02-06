7 Makanan Ini Bantu Atasi Rasa Lapar yang Anda Rasakan

jpnn.com, JAKARTA - PERUT yang keroncongan akibat rasa lapar tentu bisa membuat Anda malu.

Rasa lapar atau nyeri saat lapar adalah rasa nyeri di sisi kiri atas perut.

Rasa ini biasanya muncul saat Anda lapar. Namun, rasa lapar tidak selalu menandakan perut kosong.

Ada kalanya perut Anda terasa nyeri saat kamu biasanya makan. Rasa lapar bisa dikaitkan dengan rutinitas Anda. Perut Anda bisa terasa nyeri saat kamu biasanya makan.

Rasa lapar juga merupakan cara tubuh Anda mengomunikasikan kekurangan nutrisi.

Jika Anda merasa lapar dari waktu ke waktu, pilihlah camilan rendah kalori atau makanlah makanan yang tepat untuk menjaga perut tetap kenyang dan mengalihkan pikiran dari makanan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Telur membuat perut Anda kenyang

Menurut sebuah penelitian terkini, mengonsumsi telur untuk sarapan setiap hari bisa membantu orang merasa tidak terlalu lapar dan mengonsumsi lebih sedikit kalori saat makan siang dan sepanjang hari.